Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Alles wird gut

sixxStaffel 2Folge 12vom 30.04.2026
Alles wird gut

Alles wird gutJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 12: Alles wird gut

42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Gabrielle entdeckt, dass ihr Ex-Freund alte Nacktfotos von ihr ins Internet gestellt hat. Sie versucht, Carlos zu überreden, ihm zu drohen, doch der möchte ein besserer Mensch werden und weigert sich. Tom bekommt Panik, weil seine Kinder die Windpocken haben, er sie aber noch nicht hatte. Zudem besteht die Gefahr, dass er durch Windpocken steril werden könnte ... Noah Taylor liegt im Sterben und will von Mike wissen, wer seine Tochter ermordet hat - Mike belügt ihn.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
sixx
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen