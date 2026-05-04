Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Verrückte Ideen

sixxStaffel 2Folge 14vom 04.05.2026
Verrückte Ideen

Verrückte IdeenJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 14: Verrückte Ideen

42 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Tom versucht verzweifelt, bei seinem neuen Chef Ed Punkte zu machen und merkt nicht, dass der auf seine Kosten Witze macht. Schließlich findet Lynette einen Weg, Ed zu stoppen ... Susan braucht indessen für ihre bevorstehende Milz-Operation eine Krankenversicherung. Edie vermittelt ihr kurzerhand einen heiratswilligen Schwulen mit guter Versicherung, doch die Heirat platzt wegen dessen Lebenspartner. Daraufhin macht Karl Susan ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
sixx
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen