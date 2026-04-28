Desperate Housewives
Folge 8: Der rote Ballon
42 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Bree bekommt Besuch von einer ehemaligen Verlobten Georges. Die Frau erzählt schreckliche Geschichten über ihn - Bree ist fassungslos. Doch schließlich erlebt sie George selbst von einer ganz neuen Seite ... Susan erfährt anlässlich der Hochzeit ihrer Mutter endlich, dass ihr Vater kein gefallener Kriegsheld, sondern der ehemalige Chef ihrer Mutter ist, der in der Nähe einen Laden hat. Indes gesteht sich Gabrielle endlich den Schmerz über den Verlust ihres Babys ein ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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