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Desperate Housewives

Der rote Ballon

sixxStaffel 2Folge 8vom 28.04.2026
Der rote Ballon

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Desperate Housewives

Folge 8: Der rote Ballon

42 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Bree bekommt Besuch von einer ehemaligen Verlobten Georges. Die Frau erzählt schreckliche Geschichten über ihn - Bree ist fassungslos. Doch schließlich erlebt sie George selbst von einer ganz neuen Seite ... Susan erfährt anlässlich der Hochzeit ihrer Mutter endlich, dass ihr Vater kein gefallener Kriegsheld, sondern der ehemalige Chef ihrer Mutter ist, der in der Nähe einen Laden hat. Indes gesteht sich Gabrielle endlich den Schmerz über den Verlust ihres Babys ein ...

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