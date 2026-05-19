Desperate Housewives
Folge 11: Unmoralische Absichten
42 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Alma Hodge taucht in der Wisteria Lane auf. Bree ist erfreut, Alma kennen zu lernen, da so jeder Verdacht von Orson genommen ist. Sie beschließt, ihre Freundinnen und vor allem Susan damit zu überraschen und veranstaltet ein Dinner für alle, bei dem sie Alma präsentiert ... Gabrielle ist überzeugt, Carlos wolle ihre neue Beziehung mit Bill sabotieren, indem er ihr anonym Blumen schickt. Doch die Blumen sind nicht von ihm, und Bill hat genug von Gabrielles Fixierung auf Carlos.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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