Desperate Housewives
Folge 17: Kleider machen Leute
42 Min.Folge vom 22.05.2026
Susan lernt ihre zukünftigen Schwiegereltern Dahlia und Graham kennen. Zwar scheinen sie Susan trotz aller Ungeschicktheit zu mögen, jedoch verlangen sie von ihr, einen Ehevertrag zu unterschreiben, der Ians Geld und Erbe im Falle einer Scheidung schützt ... Gabrielle verliert durch einen Wasserschaden ihre gesamte teure und geliebte Garderobe. Doch schließlich entdeckt sie im Haus von Victor Lang die Kleider seiner Ex-Frau und bedient sich - mit fatalen Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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