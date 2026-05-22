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Desperate Housewives

Kleider machen Leute

sixxStaffel 3Folge 17vom 22.05.2026
Kleider machen Leute

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Desperate Housewives

Folge 17: Kleider machen Leute

42 Min.Folge vom 22.05.2026

Susan lernt ihre zukünftigen Schwiegereltern Dahlia und Graham kennen. Zwar scheinen sie Susan trotz aller Ungeschicktheit zu mögen, jedoch verlangen sie von ihr, einen Ehevertrag zu unterschreiben, der Ians Geld und Erbe im Falle einer Scheidung schützt ... Gabrielle verliert durch einen Wasserschaden ihre gesamte teure und geliebte Garderobe. Doch schließlich entdeckt sie im Haus von Victor Lang die Kleider seiner Ex-Frau und bedient sich - mit fatalen Folgen ...

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