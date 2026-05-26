Desperate Housewives
Folge 19: Stromausfall
42 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Bei einem Stromausfall stürzt Karen McCluskey die Treppe hinunter und muss in die Klinik. Unglücklicherweise legt ein Kurzschluss ihre Tiefkühltruhe lahm. Wenig später entdeckt Parker ein Geheimnis, das gerade auftaut ... Gabrielle verführt Victor im Aufzug und wird dabei von der Überwachungskamera gefilmt. Seine Chancen als Kandidat für das Bürgermeisteramt sinken dramatisch. Indes hat sich Ian in den Kopf gesetzt, Susan zu beweisen, dass er auf Mike nicht mehr eifersüchtig ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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