Desperate Housewives
Folge 6: Die Beichte
42 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Carolyn entschuldigt sich für die Anschuldigungen, die sie Orson gegenüber geäußert hat. Als sie zusammen im Club essen, zeigt Carolyn Bree Fotos von Orsons verschwundener Frau Alma. Es sind Polizeifotos, die zeigen, dass Alma von Orson misshandelt worden war. Indes gesteht Harvey Orson, dass er eine Affäre mit einer gewissen Monique hatte, die aber seit einigen Monaten spurlos verschwunden ist ... Tom hat ein heruntergekommenes Restaurant gemietet - ohne Lynettes Wissen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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