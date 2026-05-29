Desperate Housewives
Folge 2: Kuchenschlacht
42 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Katherine schlägt vor, ein Mittagessen für Lynette zu veranstalten. Bree teilt ein, wer was mitbringt, wobei sie ihren berühmten Zitronenbaiserkuchen backen will. Alle sind begeistert vom Kuchen, der jedoch von Katherine ist. Bree ist entsetzt, dass jemand ihr die Schau gestohlen hat und versucht, den Kuchen nachzubacken - vergeblich. Als Katherine sich weigert, das Rezept herauszugeben, bricht Bree bei ihr ein - und entdeckt ein ganz anderes Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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