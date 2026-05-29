Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Scharade

sixxStaffel 4Folge 3vom 29.05.2026
Scharade

ScharadeJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 3: Scharade

42 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Susan will wieder einmal einen Scharade-Abend veranstalten. Ihre Freundinnen haben eigentlich keine Lust, wollen aber Katherine zum Reden bringen und sagen deshalb zu, wenn auch sie kommt. Carlos vertröstet indessen Gabrielle weiter und plant, Edie mit Hilfe eines Wirtschaftsprüfers aus dem Weg zu schaffen. Doch die will unbedingt allen verkünden, dass sie mit Carlos verlobt ist und kauft sich selbst einen Ring, um ihn beim Spieleabend zu präsentieren.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
sixx
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 3 Staffeln und Folgen