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Desperate Housewives

Die Zeit vergeht

sixxStaffel 5Folge 1vom 10.06.2026
Die Zeit vergeht

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Desperate Housewives

Folge 1: Die Zeit vergeht

42 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Fünf Jahre sind vergangen: Susan versucht, ihre Beziehung zu einem neuen Mann zu verheimlichen, Gaby zweifelt an ihren Qualitäten als Mutter, Bree veröffentlicht mit der Hilfe ihrer Geschäftspartnerin Katherine ein Kochbuch und Lynette erwischt die Zwillinge bei illegalen Aktivitäten. Und Edie kommt zurück in die Wisteria Lane - mit einem neuen Ehemann.

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