Verbrechen lohnt sich nichtJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 16: Verbrechen lohnt sich nicht
42 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Orson fühlt sich nicht mehr respektiert, seitdem er nicht mehr als Zahnarzt arbeitet, und rächt sich jedes Mal, wenn er sich unhöflich behandelt fühlt, indem er etwas stiehlt. Bree ist empört ... Katherine gibt zu Mikes Einzug eine Einweihungsfeier, zu der zum Erstaunen der anderen auch Susan erscheint. Tom ist nach dem Verkauf seiner Pizzeria depressiv und kann sich nicht aufraffen, einen neuen Job zu suchen. Edie erfährt, dass ihr Mann früher einen anderen Namen hatte ...
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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