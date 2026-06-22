Ein ganz einfacher PlanJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 18: Ein ganz einfacher Plan
42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Susan begegnet Karl in der Schule, als er seinen Sohn Evan dort hinbringt. Als Evan im Kunstunterricht verletzte und getötete Menschen malt, gibt Karl zu, dass er von Marisa verlassen wurde. Lynette kommt mit der neuen Arbeitszeit nicht klar, die Lucy bis in die Abende verlängert hat und die keine Freizeit lässt. Orson bringt Bree dazu, ihre Firma zu verkaufen, damit er wieder glücklich wird und nicht mehr stiehlt. Doch kurz vor dem Verkauf überlegt Bree es sich anders ...
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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