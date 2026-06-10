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Desperate Housewives

Ein guter Nachbar

sixxStaffel 5Folge 2vom 10.06.2026
Ein guter Nachbar

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Desperate Housewives

Folge 2: Ein guter Nachbar

42 Min.Folge vom 10.06.2026

Lynette entdeckt, dass ihr Sohn Porter ein Romantiker ist. Gabrielle will in der High Society von Fairview wieder Fuß fassen. Währenddessen versucht Bree, die Balance zwischen Ehe und Karriere aufrecht zu erhalten - ob ihr das gelingt? Edie wird daran erinnert, wie feindselig die Bewohner der Wisteria Lane sind. Und Mrs. McCluskey bittet Katherine um Hilfe, um mehr über den neuen Nachbarn Dave herauszufinden.

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