Desperate Housewives
Folge 2: Ein guter Nachbar
42 Min.Folge vom 10.06.2026
Lynette entdeckt, dass ihr Sohn Porter ein Romantiker ist. Gabrielle will in der High Society von Fairview wieder Fuß fassen. Währenddessen versucht Bree, die Balance zwischen Ehe und Karriere aufrecht zu erhalten - ob ihr das gelingt? Edie wird daran erinnert, wie feindselig die Bewohner der Wisteria Lane sind. Und Mrs. McCluskey bittet Katherine um Hilfe, um mehr über den neuen Nachbarn Dave herauszufinden.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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