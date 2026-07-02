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Desperate Housewives

Was wäre, wenn ...

sixxStaffel 6Folge 11vom 02.07.2026
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Desperate Housewives

Folge 11: Was wäre, wenn ...

42 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Nach dem Flugzeugabsturz warten Angehörige und Freunde der Verletzten im Krankenhaus auf Neuigkeiten. Susan denkt an ihre Ehe mit Karl zurück und fragt sich, was gewesen wäre, wenn sie ihn nicht aus dem Haus geworfen hätte. Angie stellt sich vor, was wäre, wenn Mona überleben und der Polizei alles erzählen würde. Gabrielle ist glücklich, dass Celia gerettet wurde und glaubt, dass sie etwas Besonderes ist, weil Gott sie verschont hat.

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