Desperate Housewives
Folge 10: Der Aufstand
42 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Durch einen Trick bringt Paul Lee und Bob dazu, ihm ihr Haus zu verkaufen, sodass er genug Stimmen in der Eigentümergemeinschaft hat, um die Eröffnung seiner offenen Anstalt durchzusetzen. Als er ankündigt, vom Bürgermeister für sein soziales Engagement ausgezeichnet zu werden, organisiert Lynette eine Protestdemonstration - die in einem Chaos endet. Indes hat Gabrielle ihren Kummer über den Verlust von Grace in einem Brief an ebendiese verarbeitet, den Juanita entdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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