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Desperate Housewives

Der Aufstand

sixxStaffel 7Folge 10vom 17.07.2026
Der Aufstand

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Desperate Housewives

Folge 10: Der Aufstand

42 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Durch einen Trick bringt Paul Lee und Bob dazu, ihm ihr Haus zu verkaufen, sodass er genug Stimmen in der Eigentümergemeinschaft hat, um die Eröffnung seiner offenen Anstalt durchzusetzen. Als er ankündigt, vom Bürgermeister für sein soziales Engagement ausgezeichnet zu werden, organisiert Lynette eine Protestdemonstration - die in einem Chaos endet. Indes hat Gabrielle ihren Kummer über den Verlust von Grace in einem Brief an ebendiese verarbeitet, den Juanita entdeckt.

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