Desperate Housewives
Folge 12: Einsamkeit
42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Lynette straft und quält Tom, ohne ihm zu sagen, dass sie von ihm und Renee weiß. Gabrielle trauert weiter um den Verlust von Grace und findet Trost bei einer Puppe und Bestätigung bei Miss Charlotte. Mike und Susan hoffen, dass Susans Mutter Sophie bereit ist, eine Niere zu spenden, doch die lässt nicht mal einen Bluttest machen - Susan ist darüber sehr wütend. Bree wird von Reverend Sikes dazu angehalten, sich um Beth zu kümmern, die von allen Nachbarn gemieden wird.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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