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Desperate Housewives

Einsamkeit

sixxStaffel 7Folge 12vom 20.07.2026
Einsamkeit

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Desperate Housewives

Folge 12: Einsamkeit

42 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Lynette straft und quält Tom, ohne ihm zu sagen, dass sie von ihm und Renee weiß. Gabrielle trauert weiter um den Verlust von Grace und findet Trost bei einer Puppe und Bestätigung bei Miss Charlotte. Mike und Susan hoffen, dass Susans Mutter Sophie bereit ist, eine Niere zu spenden, doch die lässt nicht mal einen Bluttest machen - Susan ist darüber sehr wütend. Bree wird von Reverend Sikes dazu angehalten, sich um Beth zu kümmern, die von allen Nachbarn gemieden wird.

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