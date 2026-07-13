Desperate Housewives
Folge 2: Mehr als nur Sex
42 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Die Nachbarn lernen Beth, Pauls neue Frau, kennen, die sich der Konsequenzen ihrer Heirat noch gar nicht bewusst ist. Bree kann ihr Verlangen beim Anblick ihres Handwerkers Keith kaum kontrollieren und fährt Juanita mit ihrem Auto an. Juanitas Krankenhausaufenthalt enthüllt Gabrielle, dass ihre Tochter eine andere Blutgruppe als ihre Eltern hat. Tom leidet indessen an einer Wochenbettdepression und Susans geheime Karriere wirft eine Menge Geld ab ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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