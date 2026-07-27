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Desperate Housewives

Trügerische Sicherheit

sixxStaffel 7Folge 22vom 27.07.2026
Trügerische Sicherheit

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Desperate Housewives

Folge 22: Trügerische Sicherheit

42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Alle Anzeichen deuten daraufhin, dass Susan Pauls Essen absichtlich vergiftet hat. Offenbar steht sie kurz vor einer Verhaftung ... Gabrielle muss erkennen, dass Juanita nicht grundlos Angst vor dem ominösen Mann im Garten hatte. Sie sieht ihn selbst und ist schockiert, als sie erkennt, wer es ist ... Lee erzählt Bree, er hätte Chuck in einer Schwulenbar gesehen. Doch sie glaubt ihm nicht, dass Chuck schwul sein soll ... Tom und Lynette machen ein Versöhnungswochenende ...

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