Desperate Housewives
Folge 23: Partytime
42 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Susan ist sauer, weil ihre Freundinnen am Tag ihrer Rückkehr keine Zeit haben ... Bree erfährt, dass der Fortschritt von Chucks Scheidung anscheinend nur von der Stimmung seiner Ex-Frau Doreen abhängt. Sie will Doreen aufheitern ... Lynette und Tom unterhalten sich über die Zukunft ihrer Beziehung und Tom macht einen Vorschlag, der Lynette gar nicht gefallen will ... Gabrielle bedroht ihren Stiefvater Alejandro mit einer Waffe und will, dass er geht und nie wieder zurückkommt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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