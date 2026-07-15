Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Eine demütigende Geschichte

sixxStaffel 7Folge 7vom 15.07.2026
Eine demütigende Geschichte

Eine demütigende GeschichteJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 7: Eine demütigende Geschichte

42 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Bree kommt in die Wechseljahre. Sie sucht eine Frauenärztin auf und bittet um eine Behandlung, die die Symptome unterdrückt. Als Bree kurz darauf Keiths Eltern vorgestellt wird, sieht sie sich ihrer Ärztin gegenüber. Carlos ist begeistert, dass Bob auf Bier und Basketball steht. Gabrielle erfährt von Lee, dass Bob heterosexuelle Männer "umdrehen" kann - sie ist entsetzt. Lynette und Renee wollen ein Unternehmen gründen und bitten Susan um Hilfe - als Kindermädchen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
sixx
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 3 Staffeln und Folgen