Eine demütigende GeschichteJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 7: Eine demütigende Geschichte
42 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Bree kommt in die Wechseljahre. Sie sucht eine Frauenärztin auf und bittet um eine Behandlung, die die Symptome unterdrückt. Als Bree kurz darauf Keiths Eltern vorgestellt wird, sieht sie sich ihrer Ärztin gegenüber. Carlos ist begeistert, dass Bob auf Bier und Basketball steht. Gabrielle erfährt von Lee, dass Bob heterosexuelle Männer "umdrehen" kann - sie ist entsetzt. Lynette und Renee wollen ein Unternehmen gründen und bitten Susan um Hilfe - als Kindermädchen.
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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