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Desperate Housewives

Geheimnisse, die ich nie erfahren will

sixxStaffel 8Folge 1vom 27.07.2026
Geheimnisse, die ich nie erfahren will

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Desperate Housewives

Folge 1: Geheimnisse, die ich nie erfahren will

42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Die Freundinnen begraben Alejandro mit Carlos' Hilfe. Sie schwören einander, niemandem etwas zu erzählen. Als Bree und Gabrielle Alejandros Auto beseitigen, wird ihr Geheimnis beinahe von Chuck entdeckt. Tom und Lynette versuchen indessen, den Kindern ihre Trennung zu verheimlichen, bis sie einsehen, dass sie es ihnen sagen müssen. Renee macht sich an den neuen Nachbarn Ben Faulkner heran - und wird zu ihrer Empörung abgewiesen.

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