Das soll also Liebe sein?Jetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 13: Das soll also Liebe sein?
42 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Was für eine Überraschung: Susan bekommt Besuch von ihrer Tochter Julie, die im sechsten Monat schwanger ist. Susan ist wütend, weil Julie ihr das bisher verschwiegen hat. Derweil gerät Brees Leben aufgrund ihres Alkoholkonsums und ihrer exorbitanten Männerlust komplett aus den Fugen - die Freundinnen sind besorgt. Juanita ist zu Tode betrübt, weil sie von dem Jungen, in den sie verliebt ist, keine Valentinskarte bekommen hat. Gaby hat alle Mühe, ihre Tochter zu besänftigen.
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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