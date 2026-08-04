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Desperate Housewives

Das soll also Liebe sein?

sixxStaffel 8Folge 13vom 04.08.2026
Das soll also Liebe sein?

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Desperate Housewives

Folge 13: Das soll also Liebe sein?

42 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Was für eine Überraschung: Susan bekommt Besuch von ihrer Tochter Julie, die im sechsten Monat schwanger ist. Susan ist wütend, weil Julie ihr das bisher verschwiegen hat. Derweil gerät Brees Leben aufgrund ihres Alkoholkonsums und ihrer exorbitanten Männerlust komplett aus den Fugen - die Freundinnen sind besorgt. Juanita ist zu Tode betrübt, weil sie von dem Jungen, in den sie verliebt ist, keine Valentinskarte bekommen hat. Gaby hat alle Mühe, ihre Tochter zu besänftigen.

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