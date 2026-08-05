Desperate Housewives
Folge 15: Das Kinderzimmer
42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Porter hat einen Job gefunden und scheint bemüht, Verantwortung zu übernehmen. Er braucht aber jemanden, der tagsüber auf das Baby aufpasst. Lynette weigert sich und will, dass er das Problem selbst löst. Aber Susan macht ihr einen Strich durch die Rechnung ... Bree und Orson sind bereit für ihre Reise. Doch als Bree darauf besteht, wegen eines Hutes an Orsons Wohnung vorbeizufahren, entdeckt sie sein schreckliches Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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