Die richtige GelegenheitJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 18: Die richtige Gelegenheit
42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6
Renee wartet sehnsüchtig auf Bens Heiratsantrag, den er immer wieder verschiebt. Als es endlich soweit ist, werden die beiden von der Polizei überrascht. Detective Heredia und Detective Murphy verfolgen weiterhin den Verdacht gegen Bree und erwirken eine richterliche Anordnung zur Abhörung ihres Telefons. M.J.s Trauer über den Tod seines Vaters äußert sich in Wutausbrüchen. Susan versucht, ihm zu helfen. Unterdessen macht sich Gabrielle auf Jobsuche ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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