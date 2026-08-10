Desperate Housewives
Folge 20: Machtverlust
41 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Das alljährliche Vater-Sohn-Seifenkisten-Rennen steht an. Susan verspricht M.J., ein tolles Gefährt zu bauen. Bald ist sie mit ihrem Latein am Ende, sodass sie kurzerhand ein paar Ersatzväter für M.J. engagiert. Indes verlangt Brees Anwalt Trip, dass sie vor Gericht reinen Tisch macht und von ihren zahlreichen Männerbekanntschaften unter Alkoholeinfluss berichtet. Lynette will einen Keil zwischen Tom und Jane treiben. Aus diesem Zweck bandelt sie mit Toms Chef Greg an ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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