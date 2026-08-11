Desperate Housewives
Folge 22: Ich war's!
42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Die vier Freundinnen wollen sich um Karen McCluskey kümmern, sodass sie zu Hause bei Roy sterben kann. Für Bree läuft es im Prozess immer schlechter, als ihr Telefongespräch mit Ben abgespielt wird. Zwar verweigert Ben die Aussage, aber Renee wird zu einer belastenden Aussage gezwungen. Trip fleht Bree an, ihm endlich die Wahrheit über den Abend zu sagen, doch erst als er sie küsst, erzählt sie ihm alles ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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