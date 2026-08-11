Desperate Housewives
Folge 23: Das letzte Pokerspiel
42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Susan erzählt den Freundinnen, dass sie wegziehen wird. Katherine besucht die Wisteria Lane und bietet Lynette einen großartigen Job in New York an. Zunächst lehnt Lynette ab, da sie erst gerade wieder mit Tom zusammengekommen ist, doch eigentlich reizt sie das Angebot sehr. Unterdessen wird Gabrielle befördert und immer mehr von ihrer Arbeit vereinnahmt. Renee gelangt mit Schwierigkeiten zu ihrer Hochzeit, während Julies Fruchtblase platzt und Susan sie ins Krankenhaus fährt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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