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Desperate Housewives

Das letzte Pokerspiel

sixxStaffel 8Folge 23vom 11.08.2026
Das letzte Pokerspiel

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Desperate Housewives

Folge 23: Das letzte Pokerspiel

42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Susan erzählt den Freundinnen, dass sie wegziehen wird. Katherine besucht die Wisteria Lane und bietet Lynette einen großartigen Job in New York an. Zunächst lehnt Lynette ab, da sie erst gerade wieder mit Tom zusammengekommen ist, doch eigentlich reizt sie das Angebot sehr. Unterdessen wird Gabrielle befördert und immer mehr von ihrer Arbeit vereinnahmt. Renee gelangt mit Schwierigkeiten zu ihrer Hochzeit, während Julies Fruchtblase platzt und Susan sie ins Krankenhaus fährt ...

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