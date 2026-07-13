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Detektiv Conan

Der Onkel aus Brasilien (2)

ProSieben MAXXFolge vom 13.07.2026
Der Onkel aus Brasilien (2)

Der Onkel aus Brasilien (2)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 13.07.2026: Der Onkel aus Brasilien (2)

30 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Nachdem Hiromis Mutter und Stiefmutter von einer mysteriösen, vermummten Person ermordet wurden, ist nun die Tatwaffe - ein Küchenmesser - aufgetaucht. Die anschließende Testamentverlesung soll in Anwesenheit eines Polizisten stattfinden. Während bei der Verlesung viele seltsame Dinge passieren und sich die Anwesenden komisch verhalten, stellt sich Conan immer mehr Fragen und kommt dem Mörder so auf die Schliche ...

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