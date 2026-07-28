Detektiv Conan
Folge vom 28.07.2026: Das Grab im Garten (1)
24 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Für ein Baseballspiel begeben sich Conan und seine Crew auf eine stillgelegte Baustelle. Doch anschließend häufen sich merkwürdige Dinge: Ein gefundener geheimer Eingang zu einem Durchgang scheint durch einen Unfall verursacht worden zu sein, und ein älterer Herr beobachtet die Spieler mit einem Fernglas. Nach Ermittlungen und Unterstellungen kommt zusätzlich auch noch ein angeblicher Mord an das Tageslicht und verkompliziert die gesamte Situation.