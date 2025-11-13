Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Tragödie beim Angelwettbewerb (1)

ProSieben MAXXFolge vom 13.11.2025
Tragödie beim Angelwettbewerb (1)

Tragödie beim Angelwettbewerb (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 13.11.2025: Tragödie beim Angelwettbewerb (1)

25 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Die Detective Boys fahren mit Ran und Sonoko zu einem Barsch-Angel-Wettbewerb und lernen noch am ersten Tag den amtierenden Champion, Saori Ayukawa, kennen. Kurz darauf wird der Reporter, der die Kinder und Frau Ayukawa interviewte, tot aufgefunden. Sie erfahren, dass ein Jahr zuvor dort auch schon jemand gestorben sei. Conan weiß, dass das kein Zufall sein kann ...

Alle verfügbaren Folgen