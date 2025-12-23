Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmliger Kimono (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 23.12.2025: Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmliger Kimono (1)
25 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Conan reist gemeinsam mit Kogoro und Ran aufs Land. Nachdem Kogoro in einer heißen Quelle neue Kraft geschöpft hat, treffen die drei auf ein Filmteam und die Darsteller einer neuen Fernsehdokumentation. Wenig später finden Conan und seine Freunde zwei der Protagonistinnen tot auf. Conan entdeckt sofort verdächtige Fußspuren, doch führen die ihn auch zum Täter?