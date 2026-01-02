Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmliger Kimono (2)

ProSieben MAXXFolge vom 02.01.2026
Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmliger Kimono (2)

Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmliger Kimono (2)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 02.01.2026: Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmliger Kimono (2)

25 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Conan und seine Freunde gehen zwei mysteriösen Morden nach, die in scheinbar abgeschlossenen Räumen passiert sind. Kyoichi ist der Einzige, der kein Alibi besitzt. Doch eigentlich hätte nur Harumi ein Motiv für die Taten. Bringt die Auswertung der Spuren vielleicht den entscheidenden Hinweis?

Alle verfügbaren Folgen