Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Die Dissonanz der Stradivari (1)

ProSieben MAXXFolge vom 14.01.2026
Die Dissonanz der Stradivari (1)

Die Dissonanz der Stradivari (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 14.01.2026: Die Dissonanz der Stradivari (1)

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Kogoro hat einen neuen Fall an Land gezogen. Ran und Conan begleiten ihn deshalb zum Haus einer Musiker-Familie. Die Auftraggeberin Hasuki zeigt den Detektiven ein uraltes Familienerbstück: eine Stradivari. Die Geige soll mit einem Fluch belegt sein. Seitdem sind mehrere Familienmitglieder auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Können Kogoro und seine Freunde dem Unheil ein Ende setzen?

Alle verfügbaren Folgen