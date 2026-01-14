Die Dissonanz der Stradivari (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 14.01.2026: Die Dissonanz der Stradivari (1)
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Kogoro hat einen neuen Fall an Land gezogen. Ran und Conan begleiten ihn deshalb zum Haus einer Musiker-Familie. Die Auftraggeberin Hasuki zeigt den Detektiven ein uraltes Familienerbstück: eine Stradivari. Die Geige soll mit einem Fluch belegt sein. Seitdem sind mehrere Familienmitglieder auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Können Kogoro und seine Freunde dem Unheil ein Ende setzen?