Love-Story im Polizeihauptquartier 6 (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 22.01.2026: Love-Story im Polizeihauptquartier 6 (2)
25 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Die Detektive untersuchen den Tod eines jungen Mannes. Doch der Hauptverdächtige Kato hat zur Tatzeit ein Alibi. Conan ist sich sicher, dass der Mann lügt und von einem Freund gedeckt wird. Sein Motiv wäre eindeutig: Eifersucht. Kann Conan seinen Verdacht auch beweisen? Takagi fällt derweil ein Stein vom Herzen, als er erfährt, dass er doch nicht versetzt werden soll.