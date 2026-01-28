Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Folge vom 28.01.2026
25 Min. Ab 12

Die Detektive sind bei einem harmlosen Campingausflug auf eine männliche Leiche gestoßen, die einen seltsamen Stein bei sich trug. Laut seinem Notizbuch war das Opfer als Schatzjäger unterwegs. In der Nähe des Fundortes befindet sich außerdem ein verlassenes Anwesen. Als die Detektive das Haus betreten, erwartet sie bereits die erste Falle.

