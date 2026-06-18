Detektiv Conan
Folge vom 18.06.2026: Gefährliche Töne (2)
24 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Conan hat nun den letzten Anruf entgegengenommen und kann einen der Entführer mit Hilfe seiner Uhr narkotisieren. Die Detective Boys haben mit Hilfe der Brille Conan gefunden und wollen nun von der Telefonzelle aus die Polizei alarmieren. Während Conan Minami und ihren Kollegen befreit, taucht der zweite Entführer mit den Detective Boys auf, die er gefesselt hat ... Können die beiden Musiker noch gerettet werden?