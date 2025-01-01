Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Die Polizei, Dein Freund und Feind

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 1
Folge 22
Die Polizei, Dein Freund und Feind

Detektiv Rockford

Folge 22: Die Polizei, Dein Freund und Feind

45 Min.
Ab 6

Eine alte Freundin der Familie Rockford wendet sich an den Detektiv: Ihr Sohn ist unter merkwürdigen Umständen verstorben - angeblich bei einem Verkehrsunfall. Rockford soll nun herausfinden, ob dies der Wahrheit entspricht. Schon bald stößt er auf die dunklen Machenschaften von Sergeant Wilson, einem ehemaligen Kollegen des Verstorbenen.

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

