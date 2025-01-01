Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 10
Folge 10: Bestattung der besonderen Art

48 Min.Ab 12

Die junge Shana Bowie bittet Detektiv Rockford, den Tod ihres Vaters zu untersuchen. Dieser soll angeblich bei einem Unfall ums Leben gekommen sein. Doch als die Polizei bei ihren weiteren Ermittlungen das Notizbuch des alten Bowies überprüft und beim letzten Eintrag die Telefonnummer von Jim Rockford findet, verdächtigen die Gesetzeshüter plötzlich den Detektiv als Mörder ...

Kabel Eins CLASSICS
