Was haben kontinentale Bewegungen mit Einmachgläsern zu tun?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 5: Was haben kontinentale Bewegungen mit Einmachgläsern zu tun?
93 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 12
Welches lange Zeit streng geheime Regierungsgeheimnis verbirgt sich in den Weinbergen Nordrhein-Westfalens? Was haben kontinentale Bewegungen mit Einmachgläsern zu tun? In welchem europaweit einmaligen Zuhause wohnt ein Ehepaar aus Sachsen? Warum zahlen Hausbewohner in einer bayerischen Stadt einen Mietpreis, von dem der Rest der Republik nur träumen kann?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick