Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands größte Geheimnisse

Musik- und Fußball-Revolution made in Germany

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 03.11.2024
Musik- und Fußball-Revolution made in Germany

Musik- und Fußball-Revolution made in GermanyJetzt kostenlos streamen

Deutschlands größte Geheimnisse

Folge 6: Musik- und Fußball-Revolution made in Germany

89 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 6

Welche deutschen Erfindungen revolutionierten die Musik- und die Fußballwelt? Durch welches Geheimnis geht es im Ruhrpott nicht nur unter Tage, sondern auch hoch hinaus? Wieso sorgt eine Entscheidung eines deutschen Schiedsrichters bis heute weltweit nicht nur für Trauer? Warum weiß man in Aue besser als nirgendwo anders, dass Kleinvieh auch Mist macht? Die Ranking-Show präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten. Zahlreiche Prominente rätseln mit, um hinter die Geheimnisse kommen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands größte Geheimnisse
Kabel Eins
Deutschlands größte Geheimnisse

Deutschlands größte Geheimnisse

Alle 2 Staffeln und Folgen