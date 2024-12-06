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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Liebesdienste für Millionen - Der Erpresser Helg Sgarbi

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 06.12.2024
Liebesdienste für Millionen - Der Erpresser Helg Sgarbi

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Folge 3: Liebesdienste für Millionen - Der Erpresser Helg Sgarbi

88 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Eine der reichsten Frauen Deutschlands sucht das Abenteuer und fällt auf einen Gigolo rein. Er erpresst sie um Millionen - doch sie kämpft und zeigt ihn an. / Ein Mann hat drei Frauen missbraucht und getötet. Aber mit Hilfe seiner Gefängnis-Therapeutin gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis. / Nach dem Verschwinden der Eltern, hat der Sohn noch medienwirksam nach ihnen gesucht. Doch es stellt sich heraus, dass er weiß, wo seine Eltern sind.

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