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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard Oetker

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 27.12.2025
48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard Oetker

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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 5: 48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard Oetker

89 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12

Die Entführung des Richard Oetker gilt als Jahrhundertverbrechen: Nie war bis dahin eine Lösegeldforderung höher, selten ein Täter so brutal und raffiniert. Außerdem: Ein Mann bringt seine Freundin und seine Mutter um. Er leidet an Schizophrenie, ausgelöst durch jahrelanges Kiffen. Doch ist er schuldfähig? / Ein Jeep kreuzt ein illegales Autorennen in Berlin und der Jeep-Fahrer ist sofort tot. Erstmals werden Raser in Deutschland wegen Mordes angeklagt.

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