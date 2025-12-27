48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard OetkerJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 5: 48 Stunden Todesangst - Die Entführung von Richard Oetker
89 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Die Entführung des Richard Oetker gilt als Jahrhundertverbrechen: Nie war bis dahin eine Lösegeldforderung höher, selten ein Täter so brutal und raffiniert. Außerdem: Ein Mann bringt seine Freundin und seine Mutter um. Er leidet an Schizophrenie, ausgelöst durch jahrelanges Kiffen. Doch ist er schuldfähig? / Ein Jeep kreuzt ein illegales Autorennen in Berlin und der Jeep-Fahrer ist sofort tot. Erstmals werden Raser in Deutschland wegen Mordes angeklagt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick