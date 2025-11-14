Zum Inhalt springenBarrierefrei
D.Gray-man

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 44vom 14.11.2025
Folge 44: Die Zofe mit dem Eisenfächer

24 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Lenalee wird von hohem Fieber geplagt und muss dringend von ihren Verletzungen geheilt werden. Rabi macht sich mit ihr auf den Weg zu Bookman, doch es lauern überall Akuma, denen die Exorzisten aus dem Weg gehen müssen. Als jedoch ein junges Dienstmädchen angegriffen wird, eilt Rabi sofort zu Hilfe ...

ProSieben MAXX
