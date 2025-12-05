Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
D.Gray-man

Mit ganzer Seele

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 50vom 05.12.2025
Mit ganzer Seele

Mit ganzer SeeleJetzt kostenlos streamen

D.Gray-man

Folge 50: Mit ganzer Seele

24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Allen und seine Freunde müssen Mei Lin so schnell wie möglich in Sicherheit bringen und machen sich auf den Weg zum asiatischen Hauptquartier des Schwarzen Ordens. Lulu Bell ist ihnen bereits dicht auf den Fersen und greift mit ihren Akuma an. Mei Lins hellseherische Fähigkeiten verschaffen den Exorzisten zunächst einen kleinen Vorteil ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

D.Gray-man
ProSieben MAXX
D.Gray-man

D.Gray-man

Alle 1 Staffeln und Folgen