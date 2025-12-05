D.Gray-man
Folge 50: Mit ganzer Seele
24 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Allen und seine Freunde müssen Mei Lin so schnell wie möglich in Sicherheit bringen und machen sich auf den Weg zum asiatischen Hauptquartier des Schwarzen Ordens. Lulu Bell ist ihnen bereits dicht auf den Fersen und greift mit ihren Akuma an. Mei Lins hellseherische Fähigkeiten verschaffen den Exorzisten zunächst einen kleinen Vorteil ...
