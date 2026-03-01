Staffel 2Folge 20vom 25.03.2026
Der SteuerberaterJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 20: Der Steuerberater
47 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 12
Mark Sloan steht eine Steuerprüfung ins Haus. Seine Steuerprüferin steht in dem Ruf, besonders streng zu sein. Mark sucht seinen Steuerberater Ernie Pitt auf; nur wenig später wird Pitt ermordet. Mark findet den Toten - und wird von Pitts Gehilfin Nadine des Mordes bezichtigt. Dann entpuppt sich Ernie Pitt als Geldwäscher, doch auch die Hintermänner haben mit dem Mord nichts zu tun. Bleibt nur Nadine als Verdächtige - mit Hilfe der Steuerprüferin stellt Mark ihr eine Falle ...
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