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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 26vom 30.03.2026
Gelungene Rache

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Diagnose: Mord

Folge 26: Gelungene Rache

48 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6

Albert Bartell ist ein Pate der Mafia. Im Krankenhaus muss er sich einer Routineoperation unterziehen. Sein Sohn Vinnie und einige Bodyguards machen sich in der Klinik breit. Ihr Job ist es, den Boss zu beschützen. Die Operation verläuft gut - dennoch stirbt der Patient kurze Zeit später: Die Fäden, mit denen die Wunde vernäht wurde, waren vor der Operation vertauscht worden. Die Wunde platzte, und Bartell verblutete. Vinnie hält nun Dr. Mark Sloan für den Mörder.

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