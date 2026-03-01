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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 27vom 31.03.2026
Das Mörder-Duo

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Diagnose: Mord

Folge 27: Das Mörder-Duo

47 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Privatdetektiv Charlie Hawkins wird mit einer Schusswunde ins Krankenhaus eingeliefert. Trotz aller ärztlichen Anstrengungen stirbt der Mann im OP. Steve geht der Sache nach. Er stellt fest, dass die gesamten Aufzeichnungen des Detektivs verschwunden sind. Wenig später wird Charlies Sekretärin Georgia in ihrem Büro überfallen. Der Täter scheint ebenfalls nach den Aufzeichnungen zu suchen. Mark und Steve stellen dem Unbekannten eine Falle.

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