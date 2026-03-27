Staffel 2Folge 31vom 02.04.2026
K.O.-Schlag des TodesJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 31: K.O.-Schlag des Todes
47 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Die Boxer Tommy Brackett und Mercury Jones liefern sich einen harten Kampf. Danach werden beide ins Krankenhaus eingeliefert. Dr. Sloan stellt bei Tommy einen Herzfehler fest und rät ihm dringend von diesem Sport ab, doch Mercury fordert eine Revanche. Kurz darauf wird Tommy ermordet, und der Verdacht fällt auf Mercury. Hobbydetektiv Dr. Sloan macht noch weitere Verdächtige aus. Um den tatsächlichen Mörder zu identifizieren, muss er ihm allerdings eine Falle stellen.
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