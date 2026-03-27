Staffel 2Folge 32vom 02.04.2026
Blutiger DurstJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 32: Blutiger Durst
47 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Der Verleger Jack wird überredet, bei der Präsentation der begehrtesten Junggesellen mitzumachen. In seinem Hause werden fünf dieser Männer vorgestellt. Wenig später sind zwei davon tot. Die Leichen weisen Bisswunden am Hals und völlige Blutleere im Körper auf. Da niemand ernsthaft an Vampire glaubt, verdächtigt man zunächst die Moderatorin der Show, Moirah Thomas. Als sich Jack an sie heranmacht, erlebt er eine grausige Überraschung. Mark Sloan kann ihn in letzter Minute retten.
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