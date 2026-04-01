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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 33vom 07.04.2026
Verschmähte Liebe

Verschmähte LiebeJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 33: Verschmähte Liebe

48 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6

Das Community-Hospital ist Schauplatz einer Ärzte-Serie für das Fernsehen. Die Atmosphäre ist äußerst angespannt. Die Darsteller intrigieren gegeneinander, was das Zeug hält, und versuchen, sich gegenseitig auszustechen. Dann stirbt völlig überraschend der Star Dixon Gallow - scheinbar an einer Vergiftung. Die Nachfolger streiten sich um seinen Part. Mark Sloan untersucht den Fall, und wenig später lässt er die Szene, in der Dixon starb, mit den Originalrequisiten nachdrehen.

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